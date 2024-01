SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em agosto deste ano, São Paulo receberá um espetáculo com produção internacional que conta a história de Elvis Presley ?cantor conhecido como rei do rock. A data escolhida marca o aniversário em que o artista completaria 89 anos. Os detalhes da carreira do astro serão apresentados no palco do Teatro Santander, localizado na região oeste da capital.

"Elvis: A Musical Revolution", única biografia musical autorizada sobre a vida do músico, já esteve em cartaz na Austrália e nos Estados Unidos. No Brasil, a direção e adaptação é de Miguel Falabella.

A trilha sonora trará sucessos de diversas fases da carreira de Elvis, que recebeu 14 indicações aos prêmios Grammy, como as canções "Jailhouse Rock", "Hound Dog", "Heartbreak Hotel", "Love Me Tender" e "Suspicious Minds". Figuras importantes na trajetória do rei do rock também serão interpretadas: os pais Vernon e Gladys e o empresário Coronel Parker, além de Ann-Magret e Priscilla Presley, que tiveram relacionamentos com o cantor.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na bilheteria do Teatro Santander a partir de segunda-feira, 22 de janeiro. A venda on-line será aberta no dia 4 de março, na plataforma Sympla. Os valores das entradas ainda não foram divulgados.

ELVIS ? A MUSICAL REVOLUTION

Quando A partir de 1º de agosto

Onde Teatro Santander, av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi, região oeste

Direção Miguel Falabella

Link: https://www.sympla.com.br/