SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jared Leto, 52, foi deixado de lado em uma "reunião" de Coringas durante a cerimônia do Globo de Ouro 2024, que aconteceu no domingo (7).

O ator Barry Keoghan, 31, posou para uma foto, compartilhada no Instagram, ao lado do colega Joaquin Phoenix. Os dois interpretaram o Coringa em produções distintas. Keoghan deu vida ao personagem em "The Batman" (2022), mas a cena acabou sendo cortada da versão final do longa-metragem. Já Phoenix viveu o mesmo personagem em "Coringa" (2019).

"Só dando umas risadas", escreveu Keoghan na legenda do post.

Embora tenha interpretado também Coringa, Leto não apareceu na imagem ao lado dos dois. O cantor e ator também estava presente no Globo de Ouro 2024. Ele deu vida ao personagem em "Esquadrão Suicida" (2016) e também na versão estendida de "Liga da Justiça" (2017), lançado em 2021.

Ele até virou piada nas redes sociais por aparecer sozinho em sua mesa durante o Globo de Ouro 2024.

Novas produções como Coringa. Keoghan deve encarnar o personagem novamente na continuação de "The Batman", ainda sem previsão de lançamento. Já Phoenix poderá ser visto mais uma vez na pele do vilão em "Joker: Folie à Deux", com estreia marcada para outubro de 2024.