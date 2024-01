SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das animações mais queridas pelos brasileiros, Tartarugas Ninja, terá uma experiência imersiva em São Paulo a partir de 18 de janeiro, dentro do Shopping Villa Lobos, na região oeste da cidade.

O espaço, com 195 m², conta com circuitos instagramáveis que reproduzem cenários icônicos de Manhattan -cidade sede do Quartel General, ou QG, do quarteto, com Rafael, Donatello, Leonardo e Michelangelo. O público é convidado a explorar os túneis do metrô de Manhattan, além de visitar ruas, quadra de basquete, fliperama e mesa de comando.

Os visitantes também poderão conhecer o quarto de cada membro e participar de um treinamento, por meio de jogos de realidade virtual, para testar seus reflexos e usar as armas relacionadas aos irmãos (katanas, bo -arma japonesa semelhante a um bastão-, nunchakus e a espada chinesa sai).

Segundo os organizadores, no final da experiência, haverá uma atividade em que os visitantes deverão lutar como as Tartarugas Ninja e combater invasores no QG após o toque de uma sirene. O projeto é uma realização da Paramount, YDreams Global e do grupo Allos.

Os ingressos para visitar "Tartarugas Ninja - The Experience" custam R$ 45 (inteira) e estão disponíveis no Sympla. A atração fica em cartaz até domingo, 3 de março.

TARTARUGAS NINJA - THE EXPERIENCE

Quando De 18 de janeiro a 3 de março

Onde Shopping Villa Lobos, av. Dra. Ruth Cardoso, 4777, Jardim Universidade, região oeste

Preço R$ 45 (inteira)

Link https://bileto.sympla.com.br/