RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Drew Barrymore é uma "Mile High Club", termo em inglês dado para quem já praticou atos mais íntimos durante um voo. E foi a própria atriz e apresentadora que contou suas aventuras sexuais na entrevista que fez com a comissária de bordo e TikToker norte americana CiCi in the Sky e o piloto Tim Griffin para o seu programa "The Drew Barrymore Show".

Animado com as histórias de passageiros mais soltinhos nos aviões, o também apresentador Ross Matthews pediu que os convidados levantassem uma lanterna verde se já tivessem visto algo mais picante em um voo, mas, para sua surpresa, quem deu o sinal positivo foi a própria colega de programa.

Barrymore contou que nunca viu ninguém fazendo sexo nos ares, mas que ela mesma faz parte do "Mile High Club". "Brasil para Nova Iorque, um voo da American Airlines", disse, levando a plateia do seu talk show à loucura.

Matthews quis saber se Drew tinha visto ou ela mesma teria feito. Ela então explicou que o episódio teria acontecido "há muito tempo, em outra vida", antes de se tornar mãe. "Fui eu e isso tudo foi pré-maternidade", brincou. A atriz e apresentadora ainda afirmou que jamais faria algo parecido outra vez.