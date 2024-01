ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Fora das novelas desde 2021, quando gravou "Um Lugar ao Sol", exibida no horário das nove, a atriz Mariana Lima está de volta à Globo. A atriz está no elenco de "No Rancho Fundo", produção que vai substituir "Elas por Elas" na faixa das seis.

Segundo apurou o F5, Mariana fará um papel no núcleo que envolve a personagem Deodora Aguiar, que foi vilã de "Mar do Sertão" (2022), e retornará para a nova novela.

Mariana Lima tem poucas novelas na carreira. Surgida na TV em "O Rei do Gado" (1996), fez novelas como "Cordel Encantado" (2011), o remake de "O Rebu" (2014) e "Os Dias Eram Assim" (2017).

Na Globo, ela atuou mais em seriados, como "Doce de Mãe" (2014) e mais recentemente em "Onde Está Meu Coração" (2021), onde teve sua interpretação bastante elogiada.

"No Rancho Fundo" conta a história de Quinota (Larissa Bocchino), uma jovem sertaneja ingênua e romântica. Sua vida se transforma quando conhece Marcelo (ator não definido), um homem que vem da fictícia Lapão da Beirada, uma metrópole maior e mais desenvolvida.

Quinota e Marcelo se apaixonam, mas um dilema surge quando a mãe de Quinota, a rigorosa Zefa Leonel (Andrea Beltrão), flagra a situação. Em uma cidade onde a honra familiar é inegociável, a reputação de Quinota fica em jogo sem uma união oficial.

No entanto, Marcelo abandona Quinota e foge para a cidade grande, recusando-se a casar. Determinada a resolver a situação, Zefa Leonel parte em busca de Marcelo com sua filha, enfrentando um cenário completamente desconhecido em Lapão da Beirada.

A trama terá alguns atores e atriz que fizeram parte de "Mar do Sertão" e novatos. Clara Moneke, por exemplo, fará parte do elenco da novela após o seu sucesso em "Vai na Fé" (2023).

"No Rancho Fundo" é escrita por Mário Teixeira, com direção de Allan Fiterman. O texto é livremente inspirado na peça A Capital Federal, escrita por Artur Azevedo.