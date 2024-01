SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Davi Brito, 21, se jogou na pista de dança e nas estratégias para vencer o BBB 24. O puxadinho eleito pelo público confrontou o emparedado Maycon Cosmer, 35, durante a madrugada desta quinta-feira (11). "Se eu pego o líder, você vai para o paredão", disse.

"Vou ser sincero com você, eu te acho manipulador", afirmou Davi durante papo com Maycon. O catarinense, por sua vez, esquivou do diálogo e informou que aquele não era o momento para conversar.

Desconfortável com a acusação, o emparedado voltou para a pista de dança e falou sobre o assunto com outros confinados.

Davi chamou Yasmin Brunet para informar a sister da sua iniciativa. A dupla, que havia declarado aliança na quarta (10), foi para dentro da casa e trocaram impressões.

O motorista de aplicativo avisou a modelo que a partir de agora vai emitir suas opiniões na cara dos seus desafetos. O brother também repetiu por vezes que quer colocar Maycon no paredão.

Brunet aproveitou o momento para expor seu descontentamento com as falas de Maycon. "Ele me disse que só me colocou no paredão porque eu não me movimento", afirmou a camarote.

Davi analisou que isso não iria acontecer, "não acho que você vai ser eliminada, e nem ele. Para mim quem sai nesse paredão é a Giovanna".

A berlinda acontece na noite desta quinta (11) e o público deve votar no seu participante favorito.

Lucas Pizane, 22, encontrou a dupla durante a conversa. Davi e Yasmin aproveitaram para questionar o confinado sobre a movimentação de votos que colou a sister no paredão.

Ele preferiu não falar, mas deixou escapar que Lucas Luigi, 28, se sentiu mal ao ter que votar na empresária camarote. Luigi e Brunet conversaram mais cedo e voltaram a ser amigos depois de trocarem votos.

A modelo ainda aconselhou Davi a ter mais de um alvo dentro da casa. "Mirar em uma pessoa só não pega bem lá fora", opinou.

Maycon conversou com Nizam que repreendeu a atitude de Davi para o emparedado. " o que eu sei é que ele tá espalhando essa história por aí", disse o brother", e completou,"o cara [Davi} tem que ir devagar. 21 um anos e acabou de chegar".

Maycon disse que durante o dia de hoje iria confrontar Davi de volta. A ver.

O diálogo ganha contornos dramáticos, pois Brunet, que é aliada de Davi, se interessou por Nizam e comentou com Giovanna. As duas concordaram que ele é atraente e combinaram de não dar em cima dele. Pelo menos por hora.

Enquanto isso, Nizam e Alane trocaram carícias a madrugada toda. O quase casal admitiu querer mais que um beijo. "Lá fora teria rolado, mas aqui é cedo para comprometer. Podemos nos prejudicar", disseram um para o outro.