SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo filme de Hayao Miyzaki ganhou data de estreia no Brasil. A Sato Company anunciou nesta quinta-feira (10) que a animação "O Menino e a Garça" será lançado nos cinemas do país em 22 de fevereiro.

Um circuito de pré-estreias também está previsto para a produção, que é o mais recente trabalho do Studio Ghibli. O longa venceu o Globo de Ouro de melhor animação no último domingo (7).

"O Menino e a Garça" marca o retorno de Miyazaki à direção, que havia declarado sua aposentadoria em 2013 com "Vidas ao Vento". O cineasta é conhecido por animações como "Meu Vizinho Totoro", de 1988, e "Princesa Mononoke", de 1997, e venceu o Oscar de animação em 2002 por "A Viagem de Chihiro".

O novo filme acompanha um garoto de 12 anos no Japão de 1943, que se depara com uma jornada inesperada após conhecer uma garça cinza. Autor também do roteiro, Miyazaki afirma em entrevistas que a produção é baseada em memórias de sua infância.

O longa é também o primeiro lançamento do Studio Ghibli nos cinemas em nove anos ?o último projeto para o circuito, "As Memórias de Marnie", estreou em 2014.