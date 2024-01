SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de demonstrar interesse em ficar com Alane no BBB 24 e, em seguida descartar a possibilidade, Nizam deu selinho na sister, mas minimizou ato.

Fernanda disse que possível relacionamento de Nizam e Alane pode atrapalhar jogo do brother com ela, Rodriguinho, Pizane e Pitel. "Vai ficar muito difícil para você manter um relacionamentinho e jogar com a gente", falou a sister.

Nizam descartou namoro com Alane. "Gente, não vai ter relacionamento! Esquece isso, velho. Vocês estão viajando nisso. Na boa, eu acho uma baita falta de respeito, eu falo isso e vocês riem porque parece que eu estou falando mentira".

Rodriguinho explicou que acha "engraçado" e Nizam se disse incomodado. "Se eu estou falando que não vai ter é porque eu já criei isso na minha cabeça".

Nesse momento, Rodriguinho citou selinho entre Nizam e Alane, e brother minimizou. "Qual é o problema? Eu dou selinho na minha mãe. O que isso significa, Rodriguinho?". O cantor ponderou que selinho na mãe "significa um elo de amor", mas que com Alane pode ser outra coisa.

Nizam demonstrou interesse em Alane logo no começo do jogo. Entretanto, ele descartou investir na sister após ela deixar claro que não pretende ir para debaixo do edredom.