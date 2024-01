SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em conversa no grupo com fãs no WhatsApp, Juliette conta detalhes de como foi o pedido de namoro feito por Kaique Cervany, com quem está há cerca de oito meses.

A vencedora do BBB 21 mostrou um pote com alguns pedaços de papel dentro. "Ele chegou com esse potinho e falou: 'Já que o seu está acabando, eu encontrei esses aqui novos no shopping, achei bem legal, comprei um para mim e outro para você'. Só que os meus não tinham acabado. Agradeci e coloquei dentro das minhas coisas e eu não abri, ia esperar acabar o meu pra poder abrir o novo. Aí depois de um tempo ele perguntou: 'Você não vai abrir pra ver se gosta das mensagens?'", detalhou.

Juliette, então, abiu a embalagem e se deparou com vários papéis com os dizeres: "Namora comigo?". "Não é possível que ele escreveu que ele escreveu 365 vezes isso. Enfim, ele escreveu", derrete-se.