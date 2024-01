SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia da Espanha anunciou a prisão de 22 membros do grupo ambientalista Futuro Vegetal por realizar uma série de ações contra obras em museus e edifícios públicos, informa a AFP.

Em um dos atos, os manifestantes colaram suas mãos em pinturas de Francisco Goya, no Museu do Prado, em Madri, e pintaram entre elas "+ 1,5ºC", em referência a meta de aquecimento com a qual a comunidade internacional se comprometeu em não alcançar.

Os detidos são acusados de "formarem uma estrutura criminosa e causarem danos" a bens no valor de US$ 548 mil, cerca de R$ 2,6 milhões.

O grupo ambientalista é responsável por cerca de 65 ações na Europa, que incluem o lançamento de tinta em obras de museus e bloqueios de estradas.

As pinturas "La Maja Nua" e "La Maja Vestida", de Goya, não foram danificadas.