SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou, em nota, que é falsa a teoria da conspiração espalhada por Jesse Waters, um apresentador da Fox News, de que a cantora Taylor Swift estaria sendo usada como distração para uma suposta "agenda política secreta."

"Há quatro anos, a unidade de operações psicológicas do Pentágono tentou transformar Taylor Swift em um ativo", disse Waters nesta terça-feira, 9, durante seu programa no canal.

O apresentador mostrou um vídeo de uma suposta conferência realizada em 2019 pelo Centro Cooperativo de Excelência em Defesa Cibernética da Otan, onde Swift teria sido usada como exemplo de influenciadora, de acordo com o jornal Politico.

"Quanto a esta teoria da conspiração, vamos nos livrar dela ('shake it off')", respondeu com humor Sabrina Singh, porta-voz do Pentágono, parafraseando a música "Shake It Off" da cantora americana.