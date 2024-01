ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Em má fase de audiência, o GNT vai usar a arma do canal Viva para subir os seus números na TV por assinatura: novelas. Pela primeira vez, o canal de variedades da Globo na TV paga vai exibir folhetins.

A partir da próxima segunda-feira (15), de segunda à sexta, à 0h, o canal vai mostrar "Verdades Secretas" (2015), novela de sucesso da Globo escrita por Walcyr Carrasco.

A ideia é pegar uma parte da migração de público adulto que assiste ao BBB 24 na Globo em TV aberta e os 45 minutos de transmissão ao vivo no Multishow na TV por assinatura.

A estratégia de usar produtos reprisados da Globo para subir a audiência do GNT não é nova. Desde o segundo semestre do ano passado, o GNT reprisa as séries "Sob Nova Direção" (2004-2007) e "Os Normais" (2001-2003) no horário da manhã, com sucesso.

Essa será a segunda reprise de "Verdades Secretas", a primeira na TV por assinatura. Em 2021, a Globo reexibiu a produção na faixa das 23h, com relativo sucesso. A produção teve uma segunda temporada produzida para o Globoplay, que fez sucesso, mas foi bastante criticada pelo público.

"Verdades Secretas" conta a história de Arlete (Camila Queiroz), uma jovem do interior de São Paulo que chega à capital com um sonho: ser modelo.

Ela conhece Visky (Rainer Cadete), um booker que se encanta por ela e a convida para o casting da agência comandada por Fanny Richard (Marieta Severo). O novo trabalho vem a calhar: Arlete e a mãe, Carolina (Drica Moraes), vão morar com a avó, Hilda (Ana Lúcia Torre), mas as coisas não andam nada bem.

Fanny vê na menina um caminho promissor. Angel, como ela é batizada artisticamente pela empresária, tem beleza e juventude. Mais do que estar nas passarelas e em campanhas publicitárias, Angel tem para ela outra serventia.

Disfarçada de oportunidade, Fanny a convida para integrar outro tipo de catálogo, o "book rosa". Angel só entende do que se trata quando as regras do jogo ficam claras: book rosa é prostituição de luxo.

A princípio, Arlete fica receosa, mas logo ela entende que este pode ser o meio mais rápido para multiplicar seus cachês e desafogar as finanças em sua casa. E é como prostituta que Angel acaba vivendo uma intensa paixão com o rico empresário Alexandre Ticiano, o Alex (Rodrigo Lombardi).