RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após criticar o relacionamento de Dado Dolabella e Wanessa Camargo, Luana Piovani virou alvo de vários comentários pesados nas redes sociais. Muitos internautas fizeram questão de relembrar o término do namoro da atriz com Rodrigo Santoro depois de ser flagrada no Carnaval de Salvador com o empresário Christiano Rangel. Nesta sexta-feira (12), Piovani fez um vídeo contando que não se arrepende de ter traído o galã. "Foi maravilhoso", começou.

"Todos esses homens bostas que estão aí falando: 'você está falando de quem sobre traição e você esqueceu que traiu'. Eu quero lembrar algumas coisas: primeiro que não traí, voltei e deitei na mesma cama. Traí porque me libertei de uma prisão", disse Luana.

Ela então continuou: "Traí, voltei e falei: 'Cara, eu não te quero mais'. Sou fiel aos meus princípios e traí porque meu relacionamento estava uma merda. Quando eu vi a possibilidade de liberdade, eu fui e voltei para dizer tchau", completou sem citar o nome de Santoro.

Luana Piovani ainda destacou que também foi traída por Rodrigo Santoro, com quem namorou por três anos, entre 1997 e 2000. "Mas só vieram me contar depois que eu terminei. Voltou pra minha cama, disse que me amava e foi fingindo", contou ela, que ainda lembrou ter só 23 anos quando aconteceu a infidelidade e se defendeu.

"Eu só namorava, não estava casada, não estava na capa da Caras... Estava na época de fazer coisinhas erradas e aprender. O pesadelo que estava vivendo fez com que eu tivesse que dar esse grito de independência", concluiu Luana.