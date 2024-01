SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O documentário nacional "O Território" está entre os indicados do Emmy Awards, premiação dedicada aos melhores da televisão nos Estados Unidos.

O filme tem produção executiva de Txai Suruí, colunista da Folha, e concorre nas categorias de direção, documentário e fotografia para programas de não ficção. A entrega dos prêmios acontece nestasegunda, em Los Angeles.

O filme acompanha a jornada dos indígenas uru-eu-wau-wau para preservar as suas terras no estado de Rondônia. Entre as ameaças enfrentadas pelo grupo, estão o desmatamentoilegal, as queimadas, a invasão de terras e a grilagem.