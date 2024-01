SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wanessa Camargo, 41, surpreendeu alguns colegas do BBB 24 (Globo) ao afirmar que precisou pedir dinheiro emprestado para pagar suas contas fora do reality show. A cantora, que é filha de Zezé Di Camargo e teve uma vida confortável desde a infância, se abriu em bate-papo com Giovanna Lima, Beatriz e Yasmin Brunet.

"Deixei dívida pra trás; vou precisar trabalhar igual a uma vagabunda para poder pagar minhas coisas", afirmou a nutricionista. "Nem me fala, Giovanna!", disse a vendedora do Brás.

Foi quando Wanessa surpreendeu as amigas. "Está todo mundo endividado", disse. "Fia, se tu que é filha do Zezé tá endividada...", brincou Beatriz.

A cantora, no entanto, explicou que tinha mesmo feito dívidas antes de entrar no reality show. "Eu tive que recorrer a pessoas para me ajudar a pagar as contas", afirmou. "Como é que paga as contas sem trabalhar? Eu pago com show."

"Eu tive que cancelar show, e minha renda é de show! É tudo de show, se eu não faço show, como é que pago minhas contas? Três meses sem fazer show, tive que pegar dinheiro emprestado pra lá e pra cá", justificou. "E os shows que eu cancelei, eu tive que pagar multa."