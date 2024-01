SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Giovanna conversou com Isabelle e apontou que Nizam vem agindo estrategicamente para articular votos no BBB 24 (TV Globo).

Isabelle disse que acredita está na mira de Nizam, e Giovanna apontou a forma como ela vê brother agir.

Isabelle: "Uma pessoa me contou que o Nizam estava organizando para votar em mim. Eu fiquei irada".

Giovanna: "Isso antes ou depois dele saber que você tinha votado nele?".

Isabelle: "Bem antes. Quando ele conversou com essa pessoa para saber se votaria em mim, eu ainda não tinha conversado com ele. Eu com dó desse curumim e ele organizando tudo!".

Giovanna: "Ele é um cara que acho que usa um pouco de... tipo assim, perguntar: 'Você votou em mim?' e de ficar olhando tipo assim [imita cara de coitadinho], para a gente falar: 'Nossa, meu Deus'. Não sei se de forma proposital. E ele é um cara muito, mas muito articulador. Porque ele é o que mais quer juntar a galera para organizar voto".