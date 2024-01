SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Agora que está despontando na carreira internacional, Bruna Marquezine decidiu tirar sua cidadania italiana, nos mesmos moldes que muitos brasileiros de ascendência italiana têm feito.

A atriz já está com o passaporte em mãos e exibiu a novidade em seu perfil no Instagram. "Siri, toca 'Per Amore' na voz da Susana Vieira", brincou ela na rede social.

Com o passaporte italiano em mãos, a atriz é considerada cidadã europeia e pode viajar para lugares como os EUA sem precisar de visto, por exemplo. Ela também pode morar e trabalhar em alguns países da União Europeia.

Aos 28 anos, Bruna está vivendo o auge de sua carreira até agora. Ela estrelou no ano passado sua primeira produção hollywoodiana, "Besouro Azul".