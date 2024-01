SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Convidado por ninguém menos que Anitta para participar de um show em Fortaleza no domingo (14), MC Daniel foi correndo investir em um look.

O funkeiro, que já havia cantado com Anitta em Brasília no sábado (13) contou aos fãs em seu perfil no Instagram que foi "sequestrado" pela cantora, que o colocou em seu jatinho e o carregou direto para seu show em Fortaleza.

Daniel, que estava sem roupa para o show de Fortaleza, precisou fazer compras. Ele afirmou ter gastado R$ 1 mil em uma bermuda, uma camiseta e uma sunga. Pouco depois, porém, ganhou um traje completo da Adidas para vestir no show. "Dei mole", lamentou o funkeiro nas redes sociais.

Além dos palcos, a parceria de Daniel e Anitta fez sucesso no Instagram. Em uma sequência de fotos com a cantora, ele escreveu "proibido shippar". Os fãs, é claro, fizeram o oposto e torceram para que os dois formassem um casal.

Daniel, que já teve um affair com Yasmin Brunet, saiu em defesa da modelo após ela ser criticada no BBB 24. "Ouvi os manos falar da Yasmin. É sacanagem, né, mano? Falar do corpo da mina, que é sempre perfeito. Sabe o que tem que fazer agora? Colocar esse Nizam aí no paredão", disse Daniel em suas redes sociais.