SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Daniel Kaluuya, 34, explicou por que recusou fazer uma ação publicitária ao lado de dois atores brancos que não tinham o mesmo sucesso que ele.

Ator explicou que as ações eram ligadas à moda, mas não revelou para qual empresa seria a campanha. Segundo contou, da forma como a proposta foi feita, ele sentiu como se estivesse abrindo mal de um "certo nível de fama e poder", segundo a revista GQ Britânica.

"Queriam me colocar com dois atores brancos que não haviam conquistado tanto quanto eu. Eu pensei 'quero ficar sozinho, porque isso não vai ficar bom'. Eu conquistei coisas, sinto que tenho uma certa posição. Não é algo do tipo 'oh, eu sou tão legal', é algo no sentido de 'eu não gosto disso'", declarou o ator à GQ, ressaltando que só aceita participar de campanhas quando tem "certeza de que estou representando o certo".

Kaluuya destacou que não quer fazer coisas apenas pelo dinheiro. "Eu não aceito apenas pelo dinheiro. Nem todo dinheiro é bom dinheiro. Quero fazer coisas ótimas que façam as pessoas sentirem algo".

Daniel Kaluuya é um dos atores mais prestigiados da atualidade. Vencedor do Oscar de ator coadjuvante por "Judas e o Messias Negro" (2021), ele tem em seu currículo produções de sucesso como "Corra!" (2017), "Não! Não Olhe" (2022) e "Pantera Negra" (2018).