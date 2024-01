ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo assinou nesta terça-feira (16) um contrato de transmissão exclusiva do Campeonato Gaúcho para todas as plataformas. Com isso, a empresa garante jogos em TV aberta, TV por assinatura e no Premiere, o seu sistema de pay-per-view.

O acordo fechado garante que o Premiere transmita todos os jogos da fase final: os quatro confrontos das quartas de final, os duelos de ida e volta da semifinal e final.

Além disso, na primeira fase, o canal mostra ainda todos os jogos de Grêmio, Internacional e Juventude, os três representantes do estado na Série A do Brasileirão neste ano.

Já o SporTV vai mostrar 13 partidas da primeira fase; dois confrontos das quartas de final, sendo um exclusivo; dois duelos da semifinal e da decisão.

Já na TV aberta, através da RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, o acordo permite a exibição de até um jogo por rodada. O site GE, por sua vez, transmite as emoções do restante dos confrontos da primeira fase que não envolvem o trio na elite do futebol brasileiro.

O sistema de disputa do Gauchão reúne 12 participantes na primeira fase, em que todos se enfrentam em turno único. Os oito melhores avançam para as quartas de final, decidida em uma partida ? os donos das quatro melhores campanhas têm o mando de campo.

As fases semifinal e final são disputadas em jogos de ida e volta. O Grêmio busca fazer história. Atual hexacampeão, se levantar a taça deste ano iguala sua maior sequência de títulos na história, ainda da década de 1960, quando venceu de forma consecutiva entre 1962 e 1968.

Já o Internacional, maior vencedor do torneio, com 45 conquistas, tenta colocar fim a um jejum de oito anos sem vencer o estadual ? a última vez foi em 2016. Junta, a dupla Gre-Nal ganhou 87 das 103 edições da competição.