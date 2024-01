SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ivete Sangalo, Sabrina Sato e Taís Araújo estarão de volta nas tardes de domingo da Globo para a quarta temporada do The Masked Singer Brasil. A elas, José Loreto e Paulo Vieira se juntam no time de jurados. Kenya Sade estreia na cobertura dos bastidores, substituindo Priscilla Alcantara.

A reportagem visitou o novo local de gravação do reality em São Paulo e conheceu o palco 360º onde os mascarados se apresentam. Na nova configuração, a plateia fica mais próxima e deve interagir mais com os jurados. Eles garantem que, assim como quem assiste, não fazem ideia de quem são as personalidades por trás das fantasias. "Todo mundo fica se ajudando para tentar adivinhar", diz Paulo Vieira.

"Desde a primeira temporada, o programa tem surpresas e mistérios. O espetáculo é sempre excelente. Vimos criatividade, tecnologia, bom gosto, todo tipo de expressão artística. A expectativa é que seja sempre um grande espetáculo. Hoje eu me sinto muito confortável no papel de apresentadora do programa, porque entendo a dinâmica", diz Ivete.

Taís Araújo, jurada desde a primeira temporada, não aparecerá nos primeiros episódios. A atriz passou alguns dias internada para tratar uma hérnia de disco e só vai aparecer como jurada no episódio especial de Carnaval do programa, previsto para ir ao ar em 11 de fevereiro.

Os novos personagens, como o Chimarrão, o Bode, o ETzinho, a Mamãe Abacate e o Livro, devem representar características da pessoa que está por trás da fantasia, para que o público e os jurados possam ter ainda mais pistas.

Por mais que a identidade do participante seja revelada quando este é eliminado, o momento é sempre uma festa. É isso que faz Ivete chamar a dinâmica de "jogo ideal", já que, até quem perde, ganha. Após três temporadas, a Globo investe nesta emoção para seguir com o reality.

"O programa poderia ser uma besteira, mas a gente diverte e emociona. Ele é mais profundo do que a gente acha que ele é", diz Taís Araújo. As reações emocionadas dos desmascarados comovem as redes sociais e foram marcantes também para os jurados. "A fantasia protege e permite depois que ele se exponha", explica a jurada.

Os jurados e as apresentadoras garantem que a emoção é verdadeira e que a espontaneidade contribui para o sucesso do programa nas redes sociais, fábrica de memes das cenas mais engraçadas. "Vira meme porque é orgânico e verdadeiro" disse Taís.

José Loreto, estreante como jurado, contou que o primeiro convite havia sido feito para se fantasiar no programa. "Tinha acabado de fazer Lui Lorenzo, fiquei animado. Meia hora depois eles se arrependeram", brincou ele, lembrando do personagem da novela "Vai na Fé" (Globo).

Satisfeitos com as últimas três temporadas da versão brasileira do programa que nasceu na Coreia do Sul, a produção prepara um grande show para os novos episódios, que estreiam no próximo domingo (21) na Globo.