SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terceiro eliminado do BBB 24, Lucas Pizane conversou com Ana Maria Braga sobre sua passagem pela casa e a estratégia de seus aliados.

O músico afirmou que não se via como alvo no jogo, mas que está tranquilo caso a sua saída sirva de alerta para as pessoas de quem se aproximou. O grupo era formado por ele, Rodriguinho, Nizam e Vinicius.

"Mas você é missionário? Tinha essa missão de entrar no jogo por causa disso?", questionou Ana Maria. "Não consigo julgar os outros participantes porque quando você entra lá, é tudo diferente", respondeu ele.

No entanto, após ver a exibição de uma conversa que Rodriguinho teve com Yasmin Brunet e Wanessa Camargo, ele diz que se decepcionou com o cantor e Nizam.

Rodriguinho relativizou o alerta que Pizane tinha dado a Yasmin. "Me decepcionei vendo algumas coisas aqui fora, o comportamento dele e de Nizam. São atitudes que não merecem reconhecimento."

Pizane ainda admitiu que falhou ao não rechaçar comentários de brothers sobre o corpo de Yasmin Brunet, e atribuiu seu comportamento por querer ser aceito e criar aliados.

"Naquele instante estou com pessoa mais velhas, eu sou boa-praça, então às vezes passo por cima de comportamentos que não gosto. Estava buscando amizade de pessoas que admirava e pessoas que sentia que me protegeriam."

O estudante de produção cultural ainda afirmou que, fora da casa, sempre ficou desconfortável para se posicionar e diz esperar conversar com Yasmin quando a sister sair.

"É algo que vou levar para minha vida e que vou refletir, não só quando estou sendo filmado."