SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de ser indicado ao Globo de Ouro, o filme "A Sociedade da Neve", sobre o acidente de avião com um time de futebol uruguaio na Cordilheira dos Andes nos anos 1970, tornou-se um dos dez filmes em língua não inglesa mais vistos na Netflix.

O diretor do filme, o espanhol Juan Antonio Bayona, disse nesta quarta-feira (17) em sua conta no X, o antigo Twitter, que o longa teve 51 milhões de visualizações em dez dias e ficou em primeiro lugar nos mais vistos na plataforma de streaming em 93 países.

Para comemorar a notícia, a Netflix lançará um documentário de 36 minutos sobre as filmagens de "A Sociedade da Neve", que trará cenas de bastidores, entrevistas com o elenco, a equipe do filme e o diretor, além de conversas com sobreviventes do acidente. Ainda não há data de lançamento.

O filme foi indicado ao Oscar nas categorias de efeitos visuais, maquiagem e trilha sonora.