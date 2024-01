SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi definida a data da primeira audiência do caso do fã de Taylor Swift morto em assalto no Rio em novembro.

A audiência foi marcada para o dia 26 de fevereiro. Os acusados de matar o jovem de 25 anos deverão comparecer à 33ª Vara Criminal da Capital às 16h.

Gabriel Mongenot, de 25 anos, foi morto na Praia de Copacabana na madrugada de domingo (19). Natural do Mato Grosso do Sul, ele foi ao Rio para assistir ao show de Taylor Swift, mas morreu horas antes do evento.

Testemunhas relataram aos policiais que Gabriel estava com um grupo de amigos quando foi abordado por dois criminosos. O rapaz estava cochilando na areia, e ao acordar foi esfaqueado.

"O assaltante se exaltou e ficou pedindo as coisas, e o Gabriel estava cochilando na hora e levantou com a gritaria. Provavelmente, para o assaltante, ele reagiu ao assalto, mas, na verdade ele acordou assustado com a gritaria, com a movimentação. Aí, ele foi ferido"disse Juliana, prima de Gabriel Mongenot, à TV Globo.

SUSPEITOS PRESOS

Os dois envolvidos no crime foram presos. Um deles foi preso pela Polícia Militar, logo após a ocorrência. O outro foi detido pela Polícia Civil na tarde do domingo (19) na Lapa, região central do Rio. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

"Em menos de 24 horas, todos os acusados do crime foram identificados e presos. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Após um trabalho integrado de inteligência e levantamento de dados entre diversas unidades, os agentes receberam a informação de que o autor estaria na Lapa, Região Central do Rio, e seguiram ao local. Os policiais realizaram buscas intensas e prenderam o segundo criminoso. Outro autor do latrocínio foi preso, após ação integrada com a Polícia Militar", disse a Polícia Civil, em nota enviada a Splash.

O primeiro homem que foi detido já havia sido preso na sexta-feira (17) por furto e receptação, mas uma decisão judicial o liberou no mesmo dia, conforme a PM. O homem também tem ficha criminal por homicídio, roubo, porte de arma de fogo e lesão corporal.

"Além da tristeza, a gente sente uma revolta, sabe? Porque era uma pessoa que estava presa e foi solta. É uma sensação de injustiça, de que a gente não tá seguro (chora). Eu vim para passear, me divertir e estou voltando pra casa levando meu primo morto", desabafou a prima de Gabriel em entrevista à TV Globo.

VÍTIMA ESTUDAVA ENGENHARIA AEROESPACIAL

O rapaz era de Mato Grosso do Sul, mas cursava engenharia aeroespacial em Belo Horizonte, em Minas Gerais, segundo o relato de primos da vítima ao Estadão. O estudante viajou com amigos para assistir ao show da cantora no Rio.

Um familiar disse que os pais do estudante estão "sem chão" com a notícia. Gabriel era filho único.

O estudante foi a segunda vítima de Mato Grosso do Sul a morrer no Rio de Janeiro durante a turnê The Eras Tour, de Taylor Swift, na cidade. Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu após passar mal enquanto esperava pelo primeiro show da cantora na capital.