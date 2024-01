O Bloco Recordar é Viver, em Juiz de Fora, tem novos representantes de Rainha, Rei Momo, Mestre-sala e Porta-bandeira. O concurso para escolher os sortudos foi feito na tarde da última quarta-feira (17) no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI).

No Carnaval 2024, o bloco completará o 28ª desfile. E os vencedores deste ano foram: Vânia Helena da Silva e Hélio da Silva, (Rainha e Rei Momo) e Samuel Souza e Magda Evaristo (Mestre-sala e Porta Bandeira).

Segundo a Prefeitura, foram analisados critérios como animação, presença e harmonia na desenvoltura dos casais.

“Atividades como essa envolvem e movimentam os usuários trazendo melhor qualidade de vida, proporcionando alegria e felicidade para a população idosa”, disse a gerente do departamento de memória e patrimônio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Maria Luiza Evaristo.

“Foi emocionante receber a faixa. O coração foi a mil! É com muita alegria que convidamos toda a comunidade de Juiz de Fora para prestigiar nosso bloco”, comentou a rainha empossada, Vânia Silva. A porta-bandeira Magda Evaristo disse que vai aproveitar o posto para incentivar outras pessoas a participarem das atividades do CCPI.

O Bloco vai desfilar no dia 8 de fevereiro, com concentração a partir das 16h30 na Praça Antônio Carlos e o início do desfile da Rua Halfeld até a Câmara Municipal está previsto para começar às 18h.

O tema do samba-enredo também escolhido por concurso é “CCPI: Um olhar para o envelhecer”, letra e interpretação de Norma Sueli, também usuária do serviço da Secretária de Assistência Social (Sas).

“É uma oportunidade de estarem inseridos em uma festa popular como o carnaval, através de um bloco composto exclusivamente por pessoas idosas que se conhecem. O sentimento é de tradição, felicidade e folia, havendo também a presença de famílias e amigos. Assim, damos oportunidade também para aqueles que nunca puderam participar antes de um bloco, como aqueles que não perdem nenhum e sempre motivam outros a virem”, explicou a coordenadora do CCPI, Rosângela Bonoto.

O Centro de Convivência da Pessoa Idosa, que fica na Rua Espírito Santo, nº 434, no Centro, realiza ações que visam garantir o envelhecimento saudável no município. Entre as atividades oferecidas estão aulas de ginástica, dança, trabalhos manuais, teatro, jogos, ioga e informática.



Tags:

Rainha