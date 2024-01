SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois fãs de Madonna decidiram processar a cantora alegando que ela atrasou em duas horas o início de um show da Celebration Tour, série de apresentações que comemora os seus 40 anos de carreira.

Eles dizem que o atraso gerou transtornos, uma vez que precisavam acordar cedo no dia seguinte.

De acordo com o jornal The Guardian, o show aconteceu em dezembro do ano passado, em Nova York, e começaria às 20h30.

No entanto, a rainha do pop subiu ao palco depois das 22h30. Os fãs saíram da apresentação por volta de uma da manhã, horário em que encontraram pouca oferta de transporte público e aumento nos valores cobrados por taxistas e motoristas de aplicativo.

Na ação, eles argumentam que o atraso comprometeu sua capacidade de cumprir responsabilidades familiares no dia seguinte.

Por esse motivo, decidiram processar a cantora, a arena onde o concerto foi realizado e a Live Nation, organizadora do evento, por práticas comerciais enganosas e quebra de contrato.

Madonna é conhecida por atrasar o começo de suas apresentações. Em 2019 e 2020, ela já havia sido processada por subir tarde ao palco.