RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gil do Vigor usou as redes sociais para anunciar que teve seu contrato renovado com a Globo. O economista ainda contou que o novo vínculo com a emissora tem a duração de um ano e a novidade foi comemorada pelos seguidores.

O participante do BBB 21 publicou uma imagem de seu crachá da empresa e vibrou: "Mais um ano vigorando! Estou muito feliz com a minha renovação e muito mais ainda por poder avaliar essa jornada incrível e sentir nada menos que orgulho", começou ele.

Gil, que recentemente reclamou ter sido barrado por agentes de imigração nos Estados Unidos, continuou comentando sobre a renovação: "Estou incrivelmente grato por toda essa caminhada e por quem esteve e estará junto comigo. Que venham muitos mais anos vigorando no plim plim!".

Uma das primeiras a comentar sobre o novo contrato foi a mãe de Gil, Jacira Nogueira. Ela então contou que teria sido responsável pelo emprego do economista."Lembrando que eu falei pra tu pedir um emprego para o Boninho, e tu respondeu que tinha vergonha", relembrou. Tiago Leifert também comentou na publicação: "É a vitória do servo!!!".