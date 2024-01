SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Renascer" volta às telas da Globo 30 anos após a primeira versão de Benedito Ruy Barbosa na próxima segunda-feira (22), no horário nobre da Globo. A substituta de "Terra e Paixão" será adaptada por Bruno Luperi, neto de Barbosa, que foi responsável também pelo sucesso "Pantanal" (2022).

Alguns atores que participaram da versão original retornam em outros papéis. Marcos Palmeira, que na versão original interpretou João Pedro, filho de José Inocêncio, dessa vez, no remake, vai interpretar o próprio protagonista da novela. Jackson Antunes, que fez o matador Damião, também volta como Diocleciano, braço-direito de José Inocêncio.

Palmeira, na primeira fase, e Humberto Carrão, na segunda, interpretam José Inocêncio, que fica conhecido como uma figura mítica ao se tornar o fazendeiro mais bem-sucedido da região de Ilhéus por seus êxitos como produtor de cacau. Ainda jovem, ele conquista o amor de Maria Santa (Duda Santos).

A arrebatadora paixão entre os dois gera quatro filhos: José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcello Melo Jr), José Venâncio (Rodrigo Simas) e o caçula, João Pedro (Juan Paiva), o único que não teve a oportunidade de conviver com a mãe, que morre ao dar à luz ao caçula. A fatalidade provoca a revolta em José Inocêncio, que culpa João Pedro pela morte de seu grande amor.

A indiferença e a mágoa marcam a relação entre o patriarca e o caçula ao longo da vida. Como se não bastasse o passado, anos mais tarde, a chegada da misteriosa Mariana (Theresa Fonseca) colocará à prova todas essas emoções quando pai e filho se apaixonam pela mesma mulher. A situação faz renascer sentimentos que estavam adormecidos ou que até então eram desconhecidos para ambos.

A trama ainda tem nomes como Jacutinga (Juliana Paes), Eliana (Sophie Charlotte) e Dona Patroa (Camila Morgado). Xamã, Vladimir Brichta, Enrique Dia, Gabriela Medeiros, Irandhir Santos e Alice Carvalho também estão no elenco.

SAIBA QUEM É QUEM EM 'RENASCER'

**José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira)** - De origem desconhecida, sem posses e sozinho no mundo, chega ao sul da Bahia aos 25 anos, munido somente de coragem, um facão e um diabinho dentro de uma garrafa, que o fecha o corpo e protege das tocaias. Depois de ficar entre a vida e a morte, acaba assumindo as terras de uma viúva do cacau e ali, começa uma revolução na maneira de se plantar aquele fruto precioso. Algum tempo depois, conhece seu grande amor, Maria Santa (Duda Santos), com quem tem quatro filhos: José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcello Melo Jr), José Venâncio (Rodrigo Simas) e João Pedro (Juan Paiva), o único que não teve a oportunidade de conviver com a mãe, que morre ao lhe dar à luz. A morte da esposa, arranca a alegria do peito de José Inocêncio, que encrua para a vida, guardando especial rancor de seu filho caçula. Na segunda fase, com 60 anos, torna-se a figura mais respeitada da região por seus êxitos como produtor de cacau. O que nem ele esperava, era ver seu coração voltar a bater depois de todos esses anos, com a chegada da misteriosa Mariana (Theresa Fonseca) em sua vida.

PRIMEIRA FASE

**Maria Santa (Duda Santos)** - Filha de Venâncio (Fabio Lago) e Quitéria (Belize Pombal) e irmã mais nova de Marianinha, Santinha, como também é conhecida, vive sob as rédeas do pai e da moral conservadora do seu entorno. Quase sem sair de casa, ajuda a mãe nos trabalhos domésticos. No dia que tem autorização para acompanhar o Bumba meu boi, se apaixona perdidamente por José Inocêncio (Humberto Carrão), que se torna seu primeiro e único amor. Amor este, completamente desaprovado pelo pai. Acreditando estar grávida e vivendo em pecado, acaba sendo largada pelos pais na casa de Jacutinga (Juliana Paes), a cafetina da cidade. Lá é acolhida pela dona do bordel, que se torna sua segunda mãe e, mais tarde, parteira de seus quatro filhos: José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcello Melo Jr), José Venâncio (Rodrigo Simas) e de João Pedro (Juan Paiva). Maria Santa morre logo após dar à luz o filho caçula.

**Venâncio (Fabio Lago)** - Capataz do Coronel Belarmino (Antonio Calloni), é pai de Maria Santa (Duda Santos) e marido de Quitéria (Belize Pombal). Homem bruto, é conhecido na região por ser o 'miolo' do boi nas festas do Bumba, uma tradição local. No passado, Venâncio expulsou de casa a filha Marianinha grávida, história que se repete anos mais tarde ao largar a outra filha, Maria Santa, na 'casa das quengas', quando ela acredita ter engravidado por obra de um beijo de José Inocêncio (Humberto Carrão). O 'pai boi' some no mundo com Quitéria.

**Quitéria (Belize Pombal)** - Mulher de Venâncio (Fabio Lago) e mãe de Marianinha e Maria Santa (Duda Santos). Submissa e leal ao marido, Quitéria não questiona suas decisões, mas também não o perdoa por ter expulsado a primogênita de casa. Sente-se cúmplice daquela tragédia.

**Cândida (Maria Fernanda Cândido)** - Viúva de um fazendeiro da região que morre enforcado num pé de cacau. Mulher honesta e gentil, se vê às voltas com os negócios do falecido e com a ganância de Coronéis como Belarmino (Antonio Calloni) e Firmino (Enrique Diaz), que insistem em tomar posse das terras afirmando que o marido lhe devia dinheiro. É Cândida quem acolhe o jovem José Inocêncio (Humberto Carrão) entre a vida e a morte em sua fazenda com a ajuda de Inácia (Edvana Carvalho). Depois de entregar suas terras ao forasteiro misterioso, ela decide recomeçar a vida longe dali.

**Inácia (Edvana Carvalho) nas duas fases** - Guardiã e devota de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) é uma cozinheira de mão cheia. Sensitiva, é dela as premonições que salvaram a vida das inúmeras tocaias sofridas. Mãe de Ritinha (Mell Muzzillo), a quem cria sempre nas rédeas curtas.

**Deocleciano (Adanilo /Jackson Antunes)** - Braço-direito e um dos primeiros funcionários de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira). Corajoso e de boa índole, é fiel ao patrão a quem tem muita admiração e respeito. Ao lado de Jupará (Evaldo Macarrão) ajudou o 'coronelzinho' a construir seu império. Casado com Morena (Uiliana Lima/ Ana Cecilia Costa), é padrinho de João Pedro (Juan Paiva) a quem considera como o filho que nunca teve. Ou, melhor, o filho que teve em seus braços por um segundo e o destino levou embora.

**Morena (Uiliana Lima/ Ana Cecilia Costa)** - Mulher de Deocleciano (Adanilo Reis/Jackson Antunes). Vive em harmonia com o marido e é como uma segunda mãe para João Pedro (Juan Paiva), de quem cuidou e o amamentou após a morte de Maria Santa (Duda Santos). Sempre atenta e de língua afiada, carrega consigo a dor de ter perdido seu único filho em um aborto espontâneo.

**Jupará (Evaldo Macarrão)** - Mateiro conhecedor das plantas e árvores, trabalha na fazenda do jovem José Inocêncio (Humberto Carrão). Ao lado de Deocleciano (Adanilo) ajudou também no manejo que tornou próspera as roças de cacau do patrão. É um homem trabalhador e tímido, que conquistou Flor (Julia Lemos), uma das moças da casa de Jacutinga (Juliana Paes), com quem teve Zinha (Samantha Jones).

**Coronel Belarmino (Antonio Calloni)** - Influente e poderoso fez fama e fortuna nos tempos áureos do cacau abusando da violência. Com o avanço da vassoura-de-bruxa nas roças de cacau, perde muito dinheiro. A chegada do jovem José Inocêncio (Humberto Carrão) desperta a inveja e ódio do Coronel, conhecido por armar tocaias para se livrar de seus desafetos. Casado com Nena (Quitéria Kelly) é avô de Mariana (Theresa Fonseca), que não chega a conviver com ele, mas é quem terá a missão de anos mais tarde se aproximar do antigo rival para vingar o avô.

**Dona Nena (Quitéria Kelly)** - Mulher de Belarmino (Antonio Calloni), Nena carrega as marcas de uma vida ao lado de um homem rude e implacável. Ao ficar viúva e sem rumo, ela aceita a oferta do jovem José Inocêncio (Humberto Carrão) por suas terras e vai embora com os filhos. A sede de vingança pela derrocada de sua família, fez com que Nena criasse a neta, Mariana (Theresa Fonseca), curtida no ódio que ela sentia dos Inocêncio. Fruto das meias-verdades que ela tinha à sua disposição, Mariana cresce em Salvador e volta para a região do cacau para cobrar de José Inocêncio (Marcos Palmeira) o que lhe é de direito nessa história.

**Coronel Firmino (Enrique Diaz)** - Fez fortuna atuando como intermediário da compra e venda do cacau na região e, mais tarde, como agiota. Ardiloso, não deixa transparecer suas reais pretensões. O filho, Egídio (Vladimir Brichta), assumirá os negócios depois que Firmino é morto num ajuste de contas que jamais foi esclarecido.

**Padre Santo (Chico Diaz nas duas fases)** - Sábio, bondoso e erudito, o Padre é mestre na arte da diplomacia. Testemunha da trajetória de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) e dos moradores da região, estabelece uma grande amizade com o jovem Pastor Lívio (Breno da Matta), com quem caminhará lado a lado, ajudando toda a gente da região, e lutando por melhores condições para os trabalhadores e assentados.

**Norberto (Matheus Nachtergaele nas duas fases)** - Dono da única venda da vila, principal ponto de encontro da região e onde tudo acontece, acaba sendo o detentor de muitos causos e notícias, pra não dizer fofocas. Norberto é do tipo língua solta, e ainda assim, é a quem muitos recorrem quando precisam conversar, aliviar a cabeça ou ir atrás de informação. Dono de um grande coração e, na intimidade, carrega dores do amor e da saudade de dona Jacutinga (Juliana Paes), sua eterna amante, desde o dia em que ela foi embora.

**Jacutinga (Juliana Paes nas duas fases)** - Dona da 'casa das damas', é uma mulher de grande força e sabedoria. Acolhedora, torna-se uma segunda mãe para Maria Santa (Duda Santos) quando a jovem é abandona à sua porta pelos pais. É ela quem promove o casamento de Maria Santa e José Inocêncio (Humberto Carrão) e realiza o parto dos quatro filhos do casal. Jacutinga tem um carinho especial por Norberto (Matheus Nachtergaele) até o dia que vai embora para nunca mais voltar.

**Juliete (Flavia Barros)** - Ambiciosa, é uma das damas da casa de Jacutinga (Juliana Paes). Sempre tentando se colocar em vantagem em relação às demais.

Flor (Julia Lemos) - No bordel de Jacutinga (Juliana Paes), ela se dedica aos trabalhos da casa. Mais jovem que as colegas, Flor é sempre alvo das brincadeiras por conta de seu recato e inocência. Encontra um futuro fora dali nos braços de Jupará (Evaldo Macarrão), graças ao empurrão de Jacutinga. É a mãe de Zinha (Samantha Jones).

**Rachid (Gabriel Sater / Almir Sater)** - "Turco não, libanês!" Anjo da guarda do jovem José Inocêncio (Humberto Carrão), é ele quem costura sua pele de volta ao corpo e o salva da primeira e mais impressionante tocaia que ele sofre. Única testemunha do acontecido, Rachid tem o paradeiro desconhecido por muitos anos, mas retornará a região para cumprir uma missão do passado. E, quem sabe, encontrar um novo amor?

SEGUNDA FASE

**José Augusto (Renan Monteiro)** - Primogênito de Maria Santa (Duda Santos) e José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) e único dos quatro filhos que guarda memórias da mãe. Com os irmãos, José Bento (Marcello Melo Jr) e José Venâncio (Rodrigo Simas), foi estudar ainda menino na capital, Salvador. Perfeccionista, se formou em Medicina, na incessante busca pelo orgulho do pai. Sua vida, porém, sai dos trilhos quando passa a ser investigado no hospital, e é impedido de exercer sua profissão, ao mesmo tempo passou por uma separação traumática.

**José Bento (Marcello Melo Jr)** - Boa praça e fanfarrão, a exemplo dos outros Josés, Bento também viveu e estudou a maior parte da vida no internato em Salvador, longe das vistas do pai e, depois, foi para São Paulo. Malandro, o advogado é avesso ao trabalho e adepto a lei do mínimo esforço. Vive às custas do dinheiro do pai sem a menor crise, e dos trambiques em que se enfia. Também é financeira e afetivamente dependente de Kika (Juliane Araujo), sua eterna namorada a quem ele, por muitas vezes, acaba se escorando como se fosse a própria mãe.

**José Venâncio (Rodrigo Simas)** - Terceiro na linha de sucessão dos Inocêncio, é o único dos filhos que conquistou a independência financeira. Ainda assim, viveu na esperança de receber um afeto que o coronel nunca teve para lhe dar. Publicitário, ele é casado com Eliana (Sophie Charlotte), com quem tenta ter filhos há algum tempo, apesar do relacionamento conturbado. Se apaixona perdidamente por Buba (Gabriela Medeiros.

**João Pedro (Juan Paiva)** - Filho caçula de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) e Maria Santa (Duda Santos) é um jovem honesto, simples e trabalhador, que sofre com a indiferença do pai e a sina de ter tirado a vida da mãe, que morreu no parto. Ao contrário dos irmãos, nunca saiu da fazenda, onde aprendeu todos segredos do pai na lida com o cacau. É um apaixonado por aquela vida e pelo universo do cacau. Afilhado de Morena (Uiliana Lina/Ana Cecilia Costa) e Deocleciano (Adanilo/Jackson Antunes) é também o grande amigo de Zinha (Samantha Jones). Além de carregar a culpa pela morte da mãe, João terá de lutar contra o amor que sente por Mariana (Theresa Fonseca), quando a jovem escolher ficar com seu pai, José Inocêncio (Marcos Palmeira). Também se envolverá com Sandra, filha do maior desafeto de seu pai.

NÚCLEO DA FAZENDA JEQUITIBÁ REI

**Mariana (Theresa Fonseca)** - Com um ar inocente e jeito faceiro, a jovem arrebata o coração de João Pedro (Juan Paiva), mas seduz José Inocêncio (Marcos Palmeira), que também acaba se encantando por ela, depois de sofrer muitos anos em luto pela morte de Maria Santa (Duda Santos). Perdida e confusa entre os sentimentos que lhe despertam João e o coronel, ela acaba escolhendo o patriarca. Se por amor ou por vingança, só o tempo irá dizer. Neta de Belarmino (Antonio Calloni) e Dona Nena (Quitéria Kelly), Mariana chega ao sul da Bahia, com o ímpeto de querer vingar a morte do avô e recuperar as terras que ela acha que tem direito. Astuta e um tanto dissimulada, está disposta a tudo para conseguir seus objetivos.

**Zinha (Samantha Jones)** - Filha de Jupará (Evaldo Macarrão) e Flor (Julia Lemos), a jovem foi criada como uma irmã para João Pedro (Juan Paiva). Ao lado do melhor amigo, domina a lida do cacau, e tem em Morena (Uiliana Lina/Ana Cecilia Costa) e Deocleciano (Adanilo/Jackson Antunes), seus padrinhos, suas grandes referências depois da morte de seu pai. Vive a tristeza eterna deste luto e atribui a tragédia à falta de competência do médico José Augusto (Renan Monteiro). Zinha é afetivamente imatura e aprende a lidar tardiamente com assuntos do coração.

**Damião (Xamã)** - Valente e destemido, é um sujeito misterioso que carrega um rastro de mortes em suas costas. Contratado para dar fim em José Inocêncio (Marcos Palmeira), o matador desiste da ideia e acaba virando um de seus funcionários. Apaixona-se por Ritinha (Mell Muzzillo), mas perderá o rumo quando Eliana (Sophie Charlotte) chegar à fazenda.

**Ritinha (Mell Muzzilo)** - Filha única de Inácia (Edvana Carvalho), a jovem não quer saber de compromisso até conhecer Damião (Xamã). Funcionária da fazenda vive sob a criação rigorosa da mãe e a rédea curta do pai.

**Chico (Mac Suara)** - Pai de Ritinha e marido de Inácia, ele é funcionário da fazenda de José Inocêncio e rígido na criação da filha.

**Professora Lu (Eli Ferreira)** - Obstinada e devota à sua missão de educar, Lu é professora na escola da fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Paciente e bondosa chegou na região e logo conquistou todos à sua volta, especialmente João Pedro (Juan Paiva) de quem se tornará grande amiga. Com um passado misterioso, Lu não revela suas origens.

NÚCLEO DA FAZENDA EGÍDIO

**Egídio (Vladimir Brichta)** - Filho único e herdeiro do pai, Coronel Firmino (Enrique Diaz), Egídio se fez um Coronel temido e influente na região. Casado com Dona Patroa (Camila Morgado) e pai de Sandra, herdou também do pai a rivalidade com José Inocêncio (Marcos Palmeira). Inimigo declarado do homem que o pai no passado mandou depelar vivo, o fazendeiro é uma espécie de atravessador que vive da compra e venda do cacau de produtores da região.

**Iolanda, a Dona Patroa (Camila Morgado)** - Mulher de Egídio (Vladimir Brichta) e mãe de Sandra, Iolanda é conhecida por todos como Dona Patroa. Conservadora e submissa é também uma mulher, que teme pelas atitudes e grosserias do marido. E busca nas orações e na fé converter Egídio e endireitar seus tortuosos caminhos.

**Tião Galinha (Irandhir Santos)** - Catador de caranguejo é um homem humilde, mas acima de tudo, sonhador. Almeja sair da miséria e oferecer uma vida de rainha para Joana (Alice Carvalho), sua esposa e o grande amor de sua vida. Com a ajuda de Padre Santo (Chico Diaz) e Pastor Lívio (Breno da Matta) é acolhido na fazenda do Coronel Egídio (Vladimir Brichta), de quem vira empregado e por quem é sumariamente explorado. Ali na fazenda ganha o apelido de Tião Galinha, por andar com uma galinha embaixo dos braços pra cima e pra baixo na intenção de proteger aquela que irá chocar o ovo que lhe dará um diabinho igual ao de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

**Joana (Alice Carvalho)** - Mulher de Tião Galinha (Irandhir Santos), Joaninha é uma mulher bondosa e trabalhadora. Apesar de apaixonada por Tião, ela sofre com os devaneios do marido, que sonha em enriquecer para tirar a família daquela miséria de vida. Joana chama a atenção do Coronel Egídio (Vladimir Brichta), que a leva para trabalhar dentro de sua casa, sob as ordens de sua esposa, Dona Patroa (Camila Morgado).

**Pastor Lívio (Breno da Matta)** - Com uma vida dedicada à vocação religiosa, Pastor Lívio cresceu em um lar evangélico batista. Desde muito cedo percorre o caminho da fé dentro da Igreja, até que seus questionamentos falassem mais alto e o levassem para as estradas em busca de Deus. Foi nessa via-sacra que os seus caminhos e os de Padre Santo (Chico Diaz) se cruzaram.

NÚCLEO RIO DE JANEIRO

**Eliana (Sophie Charlotte)** - Mulher de José Venâncio (Rodrigo Simas) é sofisticada e sedutora. Modelo de sucesso e um tanto paranóica, abriu mão da carreira para viver ao lado do marido no Rio de Janeiro. Nunca teve vocação nem vontade para a maternidade, enquanto o sonho de Venâncio era dar um neto ao seu pai. Eliana não vai aceitar a separação amigavelmente nem perder o marido para Buba (Gabriela Medeiros).

**Buba (Gabriela Medeiros)** - Obstinada e competente, formou-se em Psicologia e está cotada para assumir um cargo de liderança numa multinacional. Se apaixona por José Venâncio (Rodrigo Simas) e sonha em formar uma família com ele e ser mãe. Mas o preconceito por ser uma mulher trans acaba sendo um grande obstáculo para o casal.

**Eriberto (Pedro Neschling)** - Melhor amigo e sócio de José Venâncio (Rodrigo Simas) na agência de publicidade no Rio de Janeiro, é um profissional talentoso, porém invejoso. Ao saber que Eliana (Sophie Charlotte) e o sócio não vivem uma boa fase, ele aproveita a situação para se aproximar da modelo.

**Kika (Juliane Araujo)** - Namorada de José Bento (Marcello Melo Jr) desde os tempos de faculdade, vive uma relação instável de idas e vindas. Advogada, é ela quem assume os casos e participa das audiências no lugar dele, que até hoje não tem licença para atuar na área. Depois de tanto tempo, ela ainda tenta fazer com que o namorado saia da inércia e faça o certo ao menos uma vez na vida. Teca (Livia Silvia) - Jovem, que vive em situação de rua no Rio de Janeiro tem em Neno (Gabriel Lima da Silva) e Pitoco (Juan Queiroz) seus únicos amigos e em Du (José Duboc), o amor de juventude. Ao se descobrir grávida e sozinha, a jovem entra em desespero, até o destino colocar Buba (Gabriela Medeiros) em seu caminho.

**Neno (Gabriel Lima da Silva)** - Jovem que vive em situação de rua, aprendeu desde cedo a se virar para garantir a sobrevivência. Amigo de Teca (Livia Silva), Pitoco (Juan Queiroz) e Du (José Duboc) com quem forma uma aliança para sobreviver.

**Pitoco (Juan Queiroz)** - Apaixonado por Teca (Livia Silvia), vive em situação de rua ao lado de Neno (Gabriel Lima da Silva), seu companheiro inseparável. Tem Du (José Duboc) como maior referência e aceita embarcar nos planos do líder mais por necessidade do que outra coisa. É, apesar dos pesares, empático a Teca, única menina do bando, bem como condescendente a todos dilemas que a cercam.

**Du (José Duboc)** - Líder do grupo de jovens que em situação de rua, é o grande amor de Teca (Livia Silvia). Se desespera ao saber da gravidez. Ele não está preparado para assumir essa responsabilidade nem disposto a deixar que aquela criança sofra tudo que ele sofreu.