SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Terra e Paixão" (Globo) chegou ao fim nesta sexta-feira (19). A partir de segunda-feira (22), o horário nobre será ocupado pelo remake de "Renascer".

Alguns personagens tiveram desfechos amargos, enquanto outros acabaram felizes para sempre. Se você é da turma que foge dos spoilers, pode parar a leitura por aqui.

Veja os principais finais:

Aline (Bárbara Reis): No meio da cerimônia de casamento com Caio, entra em trabalho de parto e dá à luz os gêmeos: um menino e uma menina.

Caio (Cauã Reymond): Se casa com Aline e comemora o nascimento dos gêmeos. Enterra o pai, Antonio La Selva, lamentando a ganância que causou tantos prejuízos. Devolve todas as terras que estavam em nome de Antonio La Selva ao Pajé Jurecê (Daniel Munduruku).

Antônio La Selva (Tony Ramos): Após tentar invadir o casamento de Aline e Caio, acaba assassinado por Ramiro. É enterrado ao lado de Daniel. Apenas Caio e Petra comparecem ao enterro do pai.

Irene (Gloria Pires): Chora sozinha no túmulo de Antonio La Selva.

Ramiro: (Amaury Lorenzo): Atira em Antonio La Selva e mata o ex-patrão. Vai preso e pede Kelvinho em casamento na prisão. Os dois se casam no pátio do presídio em uma cerimônia emocionante com a presença dos detentos. Um salto no tempo mostra Ramiro já livre ao lado dos outros personagens curtindo o show de Michel Teló no Naitandei.

Kelvin (Diego Martins): Visita Ramiro na cadeia e é surpreendido por um pedido de casamento do amado. Os dois se casam no presídio.

Graça (Agatha Moreira): Anuncia a Jonatas (Paulo Lessa) que está grávida. Os dois terminam juntos e felizes.

Petra (Debora Ozório): Chora ao saber da morte do pai e o enterra junto com Caio. Decide abrir, na casa que era do pai, uma clínica para tratar mulheres vítimas de abuso sexual. É pedida em casamento por Hélio (Rafael Vitti).

Lucinda (Débora Falabella): Acorda do coma, volta para casa e é convidada por Aline e Caio para batizar um dos bebês. Termina feliz com Marino (Leandro Lima).

Angelina (Inez Viana): Flashback revela que foi ela quem matou Agatha (Eliane Giardini) envenenada.

Tadeu (Claudio Gabriel): É preso por ocultação de cadáver, mas antes consegue assistir sua pré-estreia no cinema.

Anely (Tatá Werneck): Se muda para a Itália com Luigi (Rainer Cadete) e os dois viram trambiqueiros.