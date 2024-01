SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu, neste sábado, dia 20, a cantora Mary Weiss, principal vocalista do grupo americano The Shangri-Las, aos 75 anos. A informação foi confirmada pelo marido da artista, que não especificou a causa da morte.

The Shangri-Las estourou na década de 1960, com as duplas de irmãs Mary e Betty Weiss e Marge e Mary Ann Ganser. As canções "Remember" e "Leader of the Pack" foram incluídas na lista das 500 melhores músicas de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone.

Mary Weiss era a principal estrela do grupo, que fazia muito sucesso entre os jovens, com letras que versavam sobre amores desastrados e dramas adolescentes. O quarteto terminou em 1968, mas ganhou espaço no Rock and Roll Hall of Fame.

Em 2007, Mary chegou a voltar a gravar. Desse período, surgiu o disco intitulado "Dangerous Game", que não teve o mesmo sucesso. Miriam Linna, da gravadora Norton Records, responsável por lançar "Dangerous Game" homenageou a artista em uma postagem no Facebook.

"Mary foi um ícone, uma heroína, tanto para homens e mulheres jovens da minha geração quanto de todas as gerações", ela escreveu.