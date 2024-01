ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Desistente do BBB 24 na última sexta-feira (20), Vanessa Lopes perdeu qualquer valor financeiro ou cachê que receberia da Globo pela participação no no reality show.

Por semana, a emissora paga um valor fixo referente ao tempo em que a pessoa fica confinada no programa. São cerca de R$ 5 mil semanais. Ou seja, Vanessa abriu mão de R$ 10 mil, já que ficou 12 dias no jogo.

Vanessa também não recebe "remuneração, prêmio ou indenização" previstos no contrato e referentes ao as dinâmicas do programa comandado por Tadeu Schmidt. Fora a perda financeira, a agora ex-sister vira uma espécie de "persona non grata" em atrações que envolvam o BBB 24.

Como desistente, ela não aparece na final nem nos programas do Multishow, como aconteceu com Tiago Abravanel, no BBB 22, e com o Bruno Gaga, do BBB 23. Participantes expulsos, da temporada passada, MC Guimê e Antônio Cara de Sapato no BBB 23, também sofreram essas sanções.

A regra de não receber os prêmios e ficar de fora de qualquer programação relacionada a edição existe desde o início da atração. O primeiro a desistir do reality foi Dilsinho Mad Max no BBB 3 e depois, na ordem, Leonardo Jancu (BBB 9), Kleber Bambam (BBB 13), Tamires (BBB 15) e Alan (BBB 16).

Em 2021, Lucas Penteado também apertou o botão da desistência e os fãs até organizaram vaquinhas virtuais para ajudá-lo financeiramente. Até a primeira quinzena de maio daquele ano, o ator tinha arrecadado R$ 360 mil. Logo depois, ele encerrou as campanhas.

Caso descumpra alguma cláusula de confidencialidade, Vanessa e equipe podem também receber uma multa de R$ 1,5 milhão por violar as penalidades estabelecidas no vínculo com a Globo.