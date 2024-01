SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora Bruna Amaral, mulher de Rodriguinho, desabafou nas redes sociais após o cantor sofrer críticas por seu comportamento no BBB 24.

Bruna usou o Stories para se pronunciar sobre as críticas contra Rodriguinho. Para parte do público, o cantor desrespeita artistas convidados ao ficar sentado em todos os shows das festas no programa.

A influenciadora destacou que estava evitando entrar em polêmica. Há alguns dias, Bruna trocou farpas com Luiza Brunet após Rodriguinho ter feito comentários machistas sobre Yasmin no BBB 24.

A mulher de Rodriguinho foi direta. "Vocês perceberam que eu não 'hablei' mais, né? Que eu tô quieta? Até porque, se eu falar tudo o que penso nesse mundo cheio de 'mimimi', acho que eu vou presa."

Bruna ainda fez ameaças veladas. "Eu tô só observando tudo o que tá acontecendo. E a advogada tá trabalhando."