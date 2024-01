SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se no mês passado Caetano Veloso anunciou um período de "férias radicais", agora ele já decidiu interromper o período de descanso para tocar no Festival de Verão, em Salvador, no próximo domingo, 28.

O cantor de 81 anos vai apresentar o show que celebra os 50 anos do álbum "Transa", um dos mais emblemáticos de sua carreira e que marcou o tropicalismo no Brasil. Será a primeira vez que uma apresentação do disco acontecerá na capital baiana.

"Transa" foi produzido durante o exílio de Caetano em Londres, em 1972, em plena ditadura militar. Em suas redes sociais, Zé Ricardo, o diretor musical do festival, chamou de "grande honra" receber o compositor no evento.

Em 2023, Caetano se apresentou no festival, mas não para tocar o álbum "Transa". Na ocasião, o show foi ao lado de Gilberto Gil, o primeiro dos dois na Bahia desde a morte de Gal Costa, em 2022.

Além de Caetano, Ivete Sangalo, Baco Exu do Blues, Iza, Carlinhos Brown, BaianaSystem, Lulu Santos e Thiaguinho vão se apresentar no festival, que acontece no Parque de Exposições, nos dias 27 e 28 de janeiro, em Salvador.

Serão 30 horas de shows e mais de 40 atrações. Os ingressos podem ser comprados no site sympla.com.br.

Tags:

Caetano Veloso