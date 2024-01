RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O show de Valesca Popozuda e Tati Quebra Barraco no BBB 24 ainda rende. Após a intérprete de "Beijinho no Ombro" rebater as críticas da mulher de Rodriguinho, Bruna Amaral, a participante de A Fazenda 14 não perdoou a fotógrafa que classificou as apresentações das duas funkeiras como "um show de horrores".

Bruna também defendeu a postura do marido em ignorar as apresentações e zombou das cantoras com um comentário de uma fã. A seguidora lembrou que no ano passado o casal assistiu ao show do cantor Usher fora do Brasil e reforçou "um gosto musical apurado" do pagodeiro. Bruna fez questão de endossar a postagem: "Não preciso falar mais nada, né?".

Tati Quebra Barraco não perdoou e relembrou um show que Rodriguinho fez no seu aniversário há alguns anos. "Gente! O boato nas redes que Rodriguinho tem o gosto musical apurado. É real ! Cansou de curtir show da Tati Quebra Barraco e vice-versa. Cantou no meu aniversário e afins. Será que anos depois, a pessoa muda a personalidade?", escreveu ela na legenda da publicação.

Não demorou muito para que vários internautas comentassem a postura do pagodeiro. "Não muda, mas se revela", opinou uma seguidora. "As atitudes de Rodriguinho explica muito sobre a fase atual de sua carreira: falta humildade", comentou outra e a terceira completou. "Muita hipocrisia".

Mais cedo, Valesca respondeu às críticas de Bruna Amaral confirmando ter provocado o pagodeiro, que ignorava as presenças das artistas. "Teve a música da Ludmilla para afrontar. Teve Beyoncé, teve Lady Gaga e teve afronte!", escreveu ela nas redes sociais.

Bruna fez publicações nos stories do Instagram depois do show de Valesca no BBB 24. "Eu estou quieta. Até porque se eu falar o que penso nesse mundo cheio de mimimi, acho que vou presa. Mas estou só observando tudo que está acontecendo e o advogado está trabalhando. Seguimos."