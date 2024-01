RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Wanessa Camargo voltou a falar do seu relacionamento com Dado Dolabella no BBB 24. Em conversa com Michel Nogueira e Yasmin Brunet na tarde deste domingo (21), ela contou que cogita ter um filho com o ator e cantor. Wanessa já é mãe de dois meninos, de 12 e 9 anos, frutos de seu casamento com o empresário Marcos Buaiz.

Tudo começou quando o professor de Geografia revelou que é filho temporão e quando nasceu a sua mãe tinha 43 anos. Wanessa, que tem 41 anos, comentou: "É, pode acontecer comigo".

Michel perguntou se a cantora ela tinha vontade de ter mais um herdeiro. "É, porque eu estou em um relacionamento novo e a gente não tem filhos. A gente tem vontade, mas não sabe ainda se vai ter, sabe?", explicou a filha mais velha de Zezé Di Camargo e Zilu Godoi.

A cantora deu a entender que a sua questão de ter ou não filho é por causa da idade e diz que um bebê exige muito da mãe fisicamente. Ela relembrou que chegou a chorar de cansaço após dar à luz aos dois meninos. "Com 40 anos é outra coisa, cara. Correr atrás de bebê...", ponderou. Yasmin Brunet quis saber se a amiga teria filho se tivesse com 30 e poucos anos. Wanessa respondeu: "Total".