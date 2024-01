ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O narrador Téo José será o responsável pelas transmissões de jogos do Vasco pelo Campeonato Carioca no SBT. Ele comandará todos os cinco jogos já previstos com o clube cruzmaltino em casa pelo torneio, incluindo o clássico contra o Flamengo, em fevereiro.

Será o retorno de Téo José as narrações do SBT. Ele não transmitia um jogo desde Braga x Real Madrid, pela fase de grupos da Uefa Champions League, em 25 de outubro. No período, ele assumiu o comando do programa SBT Sports, exibido aos domingos de manhã.

Junto com Téo José, a transmissão de jogos do Vasco no SBT também terá Lucas Pedrosa, jornalista que cobre o Vasco e que é comentarista do SBT Sports Rio, programa de futebol local do SBT no Rio de Janeiro, apresentado por Fernanda Maia.

Vasco e SBT assinaram contrato para a venda dos jogos do clube como mandante no Campeonato Carioca na semana passada.

O modelo de negócio do contrato é o de divisão de vendas publicitárias. Ou seja, o Vasco será remunerado pelo número de cotas de patrocínio que serão vendidas pela emissora de Silvio Santos, sem um valor fixo.

Os jogos serão transmitidos para parte do Brasil, como Brasília (DF) e Belém (PA), além da capital carioca. Será o retorno do SBT ao Campeonato Carioca após quatro anos. Em 2020, a emissora mostrou a final do torneio entre Flamengo e Fluminense naquele ano, após rescisão contratual feita pela Globo.

O jogo chegou a ultrapassar a marca dos 30 pontos de audiência no Rio de Janeiro, deu bom desempenho em São Paulo, e abriu os olhos do SBT sobre a importância de investimento esportivo. A partir dali a TV decidiu retomar seu departamento de futebol.

Para 2024, Band em TV aberta; SporTV e BandSports na TV por assinatura; e Canal Goat e Cazé TV nas plataformas digitais também transmitem jogos do Carioca.