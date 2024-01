SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - MC Daniel teve um pequeno acidente com seu carro de luxo ao deixar o Ensaio da Anitta, no último domingo (21). O funkeiro, porém, nem se incomodou com a batida em seu Porsche quando viu que o responsável era ninguém menos que Romário.

Fazendo piada com a situação, o cantor mostrou a batida em seu perfil no Instagram: "Eu estava indo embora e encostaram no carro. Eu desço para falar com o cara...", contou Daniel. "Aí, sou eu!", completa Romário.

"O filho da p* pára na minha frente", reclamou Romário. MC Daniel assumiu a culpa: "Eu tô errado, eu não tenho Copa do mundo", brincou.

O carro do funkeiro, um Porsche do modelo 911, custa até R$ 2,2 milhões. Após a situação inusitada, os dois seguiram juntos para um after na casa de Daniel.