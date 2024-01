SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A caminho da Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, no centro do Rio de Janeiro, uma noiva teve que atravessar um bloco de carnaval para chegar ao altar. Antes de chegar ao local, os foliões da Rua do Ouvidor já a esperavam para compor o cortejo. Alguns estavam na porta há mais de uma hora, quando viram que aconteceria um casamento ali.

A cena "bem carioca" viralizou nas redes sociais e a noiva Fernanda Duarte gravou um vídeo narrando o que aconteceu. "Quando eu saí do carro, tinha tanta gente gritando meu nome que eu me senti uma rainha", contou ela. O bloco que acontecia na rua era do samba do Ouvidor, celebando o Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade, e também aos 26 anos da tradicional Livraria e Edições Folha Seca.

Fernanda é bibliotecária e cria conteúdos sobre o Rio Antigo para as redes sociais. Ela descreveu sua felicidade ao participar da festa no mesmo dia de seu casamento com Ádamis Gonçalves: "Eu me senti a rainha do Rio Antigo".

Fernanda contou que sentiu que o sábado (20), dia do padroeiro da cidade, seria o dia ideal para comemorar sua união no centro do Rio. "Tudo bem que eu queria estar cercada pelo Rio Antigo, porque até brinco de azulejo português eu coloque, mas era impossível imaginar que o Rio que abracei faz tempo, em um dos dias mais importantes da minha vida, me abraçaria de volta!", escreveu ela.