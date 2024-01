SÃO PAULO, DF (FOLHAPRESS) - Após pousar no Aeroporto Governador Aluízio Alves, em Natal (RN), nesta terça-feira (23), um avião vindo de Fernando de Noronha (PE) foi cercado por um enxame de abelhas.

Os passageiros demoraram mais de uma hora para conseguir desembarcar da aeronave. A Inframerica, empresa que administra o aeroporto, acionou bombeiros civis para conter os insetos.

Após a retirada do enxame, os passageiros conseguiram desembarcar em segurança na capital do Rio Grande do Norte.