SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Talvez seja de Salvador o mais extenso calendário carnavalesco do Brasil. Do início do ano até a data oficial da folia ?que na cidade já começa na quinta-feira, dois dias antes do que costuma ser feito em parte do país? a capital tem a agenda abarrotada de festas de rua e de celebrações culturais e religiosas.

O calor do verão e a iminência da maior festa de rua brasileira dão um empurrãozinho no turismo e na vontade de circular pelas ruas soteropolitanas, mas a cidade também monta, anualmente, uma programação forte.

O resultado aparece nos números ?800 mil turistas, 36 mil deles estrangeiros, mais de R$ 2 bilhões movimentados com o setor e uma taxa de ocupação de 97% nos hotéis da cidade, segundo dados da prefeitura.

São atrações majoritariamente gratuitas e que se espalham diariamente por várias regiões da cidade. Exemplos são o Fuzuê e o Furdunço, que colocam na avenida grupos culturais e trios a praticamente uma semana do início oficial do Carnaval, e a Melhor Segunda-Feira do Mundo e o Pipoco, liderados por Xanddy e Léo Santana.

Também é um bom momento para conhecer as raízes fincadas na religiosidade que tem Salvador: nos dois primeiros dias de fevereiro acontecem as tradicionais Lavagem de Itapuã e Festa de Iemanjá.

O finalzinho do janeiro também guarda uma nova edição do Festival de Verão Salvador, que mistura, em seu lineup, exemplares importantes da música baiana, como Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Daniela Mercury e Ilê Aiyê, a artistas de outras regiões do país, como Lulu Santos, Liniker, Matuê e Luísa Sonza.

Veja, a seguir, uma lista de 10 eventos que antecipam o Carnaval em Salvador e valem a atenção.

*

SÁBADO E DOMINGO (27 E 28/1)

Festival de Verão Salvador

É o 25º aniversário do festival que ocupa o Parque de Exposições em um fim de semana recheado de apresentações musicais de peso que somam cerca de 30 horas de show ?e um lineup que coloca em destaque os artistas baianos e novos nomes da música nacional.

Tocam, divididos entre os dois palcos principais do evento, nomes como Ivete Sangalo, que prepara show inédito, os artistas Bell Marques e Claudia Leitte, que cantam juntos pela primeira vez, e Daniela Mercury, que convida para o palco Margareth Menezes e o grupo Ilê Aiyê.

Também passam pelos palcos nomes como Léo Santana, que faz show com Luísa Sonza, Carlinhos Brown, que une forças com o BaianaSystem, e Caetano Veloso, que faz a última apresentação especial de seu show baseado no clássico álbum "Transa", de 1972. O festival ainda convida CeeLo Green, única atração internacional do evento.

O festival ainda terá o Palco Rua, que capricha nos rostos locais em ascensão e convida, para este ano, nomes como O Kannalha, Illy e Diggo, e outro espaço dedicado à música eletrônica.

Parque de Exposições de Salvador - Av. Luís Viana Filho, 1.590, Itapuã, Instagram @festivalverao Sáb. (27) e dom. (28), às 15h. A partir de R$ 178 em Sympla

QUINTA-FEIRA (1/2)

Lavagem de Itapuã

O evento secular é feito sempre nas quintas-feiras anteriores às que abrem os trabalhos do Carnaval soteropolitano. Começa já na madrugada, quando os moradores da região de Itapuã desfilam pelo bairro em um Bando Anunciador que convida, com a ajuda da música, os moradores para a festa.

Por volta das 10h30, mergulhados no sincretismo entre o catolicismo e as religiões de matriz africana, o cortejo vai, pela orla, do bairro de Piatã até as escadarias da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã ?figura celebrada pela festa?, onde baianas lavam o lugar com água de cheiro em um ritual de purificação.

A festa ainda toma todo o dia com cortejos, missas e outras apresentações culturais, como blocos de rua.

SEXTA-FEIRA (2/2)

Festa de Iemanjá

A celebração da orixá conhecida como a rainha do mar é uma das mais importantes manifestações religiosas da Bahia e tem seu pontapé já na madrugada, na Casa de Iemanjá, que fica no bairro do Rio Vermelho, ao som dos tambores do candomblé.

É na alvorada que a festa começa oficialmente, com fogos de artifício e o público reunido para depositar suas oferendas ?normalmente flores? para que os pescadores possam deixá-las em alto mar no fim da tarde.

O dia é preenchido por apresentações de grupos de samba, capoeira e percussão espalhados pela orla do bairro e também por programações paralelas, como o Festival Oferendas, que promove, nos dias 1° e 2, na Lálá Casa de Arte, shows de nomes como Josyara, Tambores do Mundo, Jadsa e Juçara Marçal, além de sets de DJs.

Casa de Iemanjá - Rio Vermelho

Festival Oferendas: Lálá Casa de Arte - r. da Paciência, 329, Rio Vermelho, Instagram @lalacasadearte. Qui. (1º/2), das 19h às 2h, e sex. (2), das 14h às 22h. A partir de R$ 160 em Sympla

SÁBADO (3/2)

Fuzuê

A partir das 14h, o circuito Orlando Tapajós recebe 42 grupos culturais e de fanfarras, todos com as tradicionais bandas de chão, para a sétima edição do Fuzuê. Tocam, por exemplo, Gravata Doida, Afoxé Filhos de Korin Efan, A Mulherada e Escola de Samba Unidos de Itapuã.

Circuito Orlando Tapajós - de Ondina (Clube Espanhol) ao Farol da Barra

DOMINGO (4/2)

Banho de Mar À Fantasia

Este é um dos mais animados entre os eventos que dão um gostinho do Carnaval de Salvador. Logo cedo, por volta das 9h, foliões já se concentram na Ladeira da Preguiça. O cortejo puxado por grupos carnavalescos costuma sair ao meio-dia, com música guiando a multidão pelas ruas do bairro ?e tudo acaba em um banho de mar na praia da Gamboa.

Furdunço

No mesmo circuito do Fuzuê, marcado no dia anterior, o Furdunço reúne 52 atrações para animar a festa também a partir das 14h. É dia de curtir grandes atrações como o Olodum, a banda Psirico, os cantores Gerônimo e Jammil e a banda BaianaSystem, que desfila com seu famoso Navio Pirata.

Circuito Orlando Tapajós - de Ondina (Clube Espanhol) ao Farol da Barra

SEGUNDA (5) E TERÇA-FEIRA (6/2)

Melhor Segunda-Feira do Mundo e Pipoco

Os dois dias são comandados por grandes nomes da folia. No dia 5, Xanddy sobe no trio para guiar a Melhor Segunda-Feira do Mundo e, no dia seguinte, Léo Santana leva seu pagodão baiano para o tradicional Pipoco. As duas festas fazem o trajeto que vai de Ondina até o Farol da Barra a partir das 17h.

QUARTA-FEIRA (7/2)

Habeas Copos e fanfarras

Os cem músicos da banda se dividem entre sopro e percussão no desfile que abre o Carnaval de Salvador às 23h e passa pelo circuito Sérgio Bezerra ?o fundador do grupo?, que vai do Farol até o Morro do Cristo. O desfile é de graça, mas quem quiser pode desembolsar R$ 100 para fazer o trajeto dentro da corda e ao lado da banda. Além da Habeas Copos, a avenida também é preenchida por outros grupos musicais, como Xupisco, Amigos do Mestre e O Caldo.

Circuito Sérgio Bezerra - entre o Farol da Barra e o Morro do Cristo

Entradas para a corda em bandahabeascopos.com.br

Benção do Olodum

O bloco afro fundado em 1979 faz apresentações pagas na cidade ?a próxima delas está marcada para o dia 30, no Pelourinho.

Agenda no Instagram @bencaodoolodum

Cortejo Afro

Criado em 1998 na Bacia do Cobre, no Parque São Bartolomeu, o grupo cultural faz vários ensaios de seu braço musical que une também artes visuais e dança. A mistura de ritmos africanos com batidas eletrônicas e sonoridades latinas e do pop é mesclada com a de convidados como Gerônimo, Xande de Pilares e Afrocidade, que participaram dos ensaios deste ano.

Agenda no Instagram @cortejoafro