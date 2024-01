SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Zeca Pagodinho irá comemorar quatro décadas de carreira com turnê em 11 cidades brasileiras. A série de shows tem início em 4 de fevereiro, data em que o artista completará 65 anos, no Estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, no Rio de Janeiro.

No local, haverá a gravação de um DVD com participações de Alcione, Seu Jorge, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Diogo Nogueira, Djonga e Marcelo D2.

Na capital paulista, Zeca Pagodinho se apresenta em junho no Espaço Unimed, em São Paulo, e os ingressos já estão à venda pelo site Ticket360. Os valores custam a partir de R$ 250, no Mezanino. Os demais lugares são marcados em mesas para quatro pessoas e possuem valor de R$ 320, nos setores E, F, G, H, I, J e K. Cadeiras dispostas no B, C e D custam R$ 360 por pessoa e, no Azul, R$ 400. O lugar individual no camarote é R$ 420 e os setores mais próximos ao palco já estão esgotados.

Em dezembro, o cantor encerra as comemorações com um cruzeiro em navio temático, operado pela empresa MSC. O pré-cadastro pode ser realizado no site, mas os valores ainda não foram divulgados.

CONFIRA A AGENDA COMPLETA DE ZECA PAGODINHO

- 04/02: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

- 22/06: Espaço Unimed, São Paulo

- 13/07: Arena Opus, Florianópolis

- 27/07: Royal Palm Hall, Campinas

- 24/08: Expotrade Convention Center, Curitiba

- 31/08: Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre

- 14/09: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília

- 05/10: Concha Acústica, Salvador

- 19/10: Classic Hall, Recife

- 25/10: Teatro Riachuelo, Natal

- 23/11: Arena Hall, Belo Horizonte

- 06/12 a 09/12: Navio Zeca Pagodinho, partida de Santos

ZECA PAGODINHO 40 ANOS

Quando 22 de junho

Onde Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda, região oeste

Preço A partir de R$ 250

Link https://www.ticket360.com.br/ingressos/28436/ingressos-para-zeca-pagodinho-40-anos-em-sao-paulo