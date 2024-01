ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Conhecida do público por apresentar o telejornal Live CNN nas manhãs da CNN Brasil, a jornalista Elisa Veeck saiu dos planos do SBT para assumir a apresentação do SBT Brasil, principal telejornal da emissora.

Diretores do canal se incomodaram com o fato de Elisa ter um relacionamento com Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central, e ser ligado à política monetária do governo Lula.

Para a emissora, seria um desgaste grande, caso alguma questão de economia fosse abordada no telejornal, exibido em horário nobre na TV aberta.

A princípio, César Filho, contratado recentemente para o telejornal, deve comandar sozinho a nova versão do jornalístico, que estreia no fim de fevereiro.

Elisa começou a namorar Galípolo em maio de 2023. O romance virou assunto quando o economista passou a exercer o cargo público no Banco Central. Para evitar algum mal-estar ou conflitos de interesses, a jornalista avisou à direção da CNN Brasil sobre o novo relacionamento amoroso.

Como resposta, a apresentadora ouviu da CNN que existe confiança na seriedade do seu trabalho e que há total certeza de sua isenção.

A CNN Brasil, durante este período, não deixou de dar notícias que envolvam Galípolo, mesmo em telejornais comandados por Elisa. Hoje, ela é considerada uma das principais estrelas do canal de notícias.

Caso as negociações avançassem, seria um retorno de Elisa ao SBT. Antes de fazer carreira como âncora de telejornal, ela fez parte do elenco da versão original de "Chiquititas" (1997-2001), exibida pelo SBT, como a romântica Fran.