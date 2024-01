RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Jojo Todynho, 26, mandou um recado motivacional para os seguidores.

Ao mostrar seu look fitness do dia, a estudante de Direito escreveu: "A palavra impossível não existe no meu vocabulário".

A cantora recebeu diversos elogios na publicação. "A mulher está diferenciada mesmo, né?", "Acordou gostosa", "Tudo que precisamos na vida é ter determinação" e "Eu amo essa musa fitness, incentivando geral por aqui" foram alguns dos comentários deixados no post.