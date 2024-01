O Festival de Verão 2024 acontece nos dias 27 e 28 de janeiro no Parque de Exposições, em Salvador.

SAIBA TUDO SOBRE O FESTIVAL DE SALVADOR 2024

Como comprar impresso? É possível garantir ingressos no site oficial da Sympla. As vendas físicas são realizadas nas lojas South no Shopping da Bahia, Salvador Shopping, Shopping Center Lapa e Shopping Paralela.

Qual horário de abertura dos portões? Os portões abrem às 15h nos dois dias de evento. Menores de 14 anos poderão ter acesso acompanhados pelos pais ou responsável legal.

Quem tem direito à meia-entrada? Pessoas com idade entre 15 e 29 anos que pertence à família com renda mensal de até dois salários mínimos, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único; estudantes; pessoas com deficiência, acompanhantes de pessoas com deficiência; doador com carteira oficial de doação de sangue e professores.

Qual horário de funcionamento do metrô? No sábado, o serviço será 24 horas - de 0h as 5h, operação 24h na Estação Mussurunga (Parque de Exposições) e nas demais estações abertas para desembarque. Já no domingo, a operação vai até às 3h do dia seguinte na Estação Mussurunga (Parque de Exposições) e nas demais estações abertas para desembarque.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE VERÃO 2024

Sábado (27)

Palco Cais

Quabales;

Iza chama Liniker;

Ivete Sangalo;

Ceelo Green.

Palco Ponte

Cabelinho chama TZ da Coronel

Carlinhos Brown chama BaianaSystem

Bell Marques chama Claudia Leitte

Baco Exu do Blues chama Psirico

Palco Rua Coke Studio

Diggo chama Rafinha RSQ

Illy chama Dom Chicla

Pedro Pondé chama Leticia

A Dama

Domingo (28)

Palco Cais

Gloria Groove chama Péricles

Lulu Santos chama Gabriel O Pensador

Leo Santana chama Luísa Sonza

Teto chama Matuê

Palco Ponte

ÀTTØØXXÁ

Thiaguinho chama Maria Rita

Daniela Mercury chama Ilê Aiyê e Margareth Menezes

Caetano Veloso

Seu Jorge chama Mano Brown

Palco Rua Coke Studio

Tiri chama Marcia Castro

Sambaiana chama Nêssa

Filhos de Jorge

O Kannalha

QUAIS SÃO OS SETORES DO FESTIVAL DE VERÃO?

Arena

Roda Gigante;

Torre DJ com 10 metros de altura para você curtir durante os intervalos dos shows do Palco Ponte e Palco Cais;

Praça de Alimentação;

Acesso Front Stage do Palco Ponte e Palco Rua;

Acesso passarela do Palco Cais - para ver os artistas de perto;

Ativações de marcas.

FV Lounge By Elo

Front Stage dos palcos Cais e Ponte;

Acesso ao palco Rua (pela Arena);

Sistema All Inclusive: buffet assinado pelo Buffet Amado;

Bebidas: whisky, gin premium, vodka, energético, tônica, cerveja, água e refrigerante;

Estacionamento e entrada exclusivos;

Acesso à Arena e Camarote Vip;

After Exclusivo no Camarote Vip;

Vista privilegiada para Torre DJ;

Banheiros Climatizados;

Lounge Relax.

Camarote Smirnoff

Acesso à Arena

Front Stage exclusivo Palco Cais

Acesso ao palco Ponte e Palco Rua (pela Arena)

Banheiros Climatizados

Praça de alimentação exclusiva

Vista privilegiada para Torre DJ

Lounge Relax

After exclusivo

Iza