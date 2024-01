Os ingressos para assistir os desfiles oficiais das escolas de samba de Juiz de Fora, que ocorrem nos dias 10 e 11 de fevereiro, começam na próxima segunda-feira (29). Parte das entradas serão distribuídas de forma gratuita pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), onde cada CPF poderá adquirir até dois ingressos.

De acordo com a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), a compra pode ser feita de forma online - o link será divulgado na segunda (29) -, ou nos postos presenciais.

Confira os locais:

Espaço Cidade

Endereço: Avenida Rio Branco 2.234, Parque Halfeld, Bairro Centro

Dias: segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 14h

Loja Zé Kodak

Endereço: Rua Halfeld, 608 - 105

Rellicário Brigaderia & Café

Endereço: Rua Morais e Castro, 300 – Shopping Alameda

Zine Cultural

Endereço: Praça Menelick de Carvalho, 150



Preços

Arquibancada

Ingressos individuais para sábado (Grupo Acesso I e II): R$ 15 (inteira) | R$ 7,50 (meia)

Ingressos individuais para domingo (Grupo Especial): R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)



Camarotes, com capacidade para 10 pessoas

Ingressos para sábado (Grupo de Acesso I e Grupo de Acesso II): R$ 300

Ingressos para domingo (Grupo Especial): R$ 500



Sobre os ingressos gratuitos

A PJF vai disponibilizar aproximadamente três mil ingressos para os Desfiles Oficiais nos dias 10 e 11, de forma gratuita. Parte desses ingressos será destinada à população em geral, com retirada no Espaço Cidade a partir das 10h de segunda, com um limite de dois ingressos por CPF.

Outra parcela será distribuída pela Liesjuf, nos territórios relacionados às agremiações que participarão do Carnaval 2024.

No dia 13, dia do Desfile das Campeãs, o acesso às arquibancadas e aos camarotes será gratuito, sujeito à capacidade máxima de público.