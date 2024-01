SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O big fone fez sua estreia no BBB 24 nesta sexta-feira (26). Quem atendeu foi Marcus Vinícius, que ganhou imunidade e precisou mandar três participantes ao paredão. Ele escolheu Juninho, Pitel e Luigi.

O paredão ainda terminará de ser formado no domingo (28), com a votação da casa e a indicação do líder MC Bin Laden.