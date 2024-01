SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Bell Marques, ex-vocalista do Chiclete com Banana, se encontrou pela primeira vez no palco com Claudia Leitte. Eles se reuniram neste sábado (28), no primeiro dos dois dias da 25ª edição do Festival de Verão, em Salvador.

A cantora surgiu no palco enquanto Marques cantava "Que Força É Essa" usando uma bandana --uma referência ao símbolo do cantor-- e uma camisa com o rosto do artista.

"Já conheço Claudinha há muitos anos, essa figura encantadora e gentil", disse Marques, antes de unir seu repertório ao da artista e de sua ex-banda, o Babado Novo.

Embora a união tenha dado menos liga que a de Iza e Liniker, que dividiram o palco mais cedo no evento, Leitte fez o público cantar com músicas como "Amor Perfeito", gravada por Roberto Carlos antes de fazer sucesso com o Babado Novo, "Extravasa" e "Claudinha Bagunceira". Algumas delas apareceram repaginadas com batidas eletrônicas.

Antes de Leitte subir ao palco, Marques já havia deixado a plateia do Festival de Verão acesa. Ele emendou uma sequência de trechos de hits do Chiclete com Banana como "Dê Um Grito Aê", "Eu Fui Atrás de Um Caminhão", "Cabelo Raspadinho", "Quero Chiclete" e "Meu Cabelo Duro é Assim".

Com Marques à frente, a banda foi sucesso na Bahia desde os anos 1980, tendo alcançado visibilidade nacional nas décadas de 1990 e 2000. É até hoje uma entidade do Carnaval de Salvador, viva no repertório de seu vocalista.

Da época em que imperava o frevo baiano no Carnaval baiano, passando pelo fricote, as influências de lambada e até o axé, o Chiclete esteve presente. Hits não faltaram ao show de Marques, de "Diga Que Valeu" a "100% Você", passando por "Selva Branca", "Chicleteiro Eu, Chicleteira Ela" e "Vumbora Amar".

Marques disse que quando o Festival de Verão estava tão animado quanto neste sábado, significa que o Carnaval seria especial. De fato, o show pareceu um esquenta das apresentações que ela fará nos próximos dias nas ruas de Salvador, uma versão enxuta de de seu trio-elétrico.

Acabou com "Não Vou Chorar", solos de guitarra e a promessa de reencontro no Carnaval.