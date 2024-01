SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mãe de um bebê de cinco meses e de outras duas meninas, de quatro anos, Fabiana Justus está compartilhando com seus seguidores os duros momentos durante o tratamento contra leucemia.

A filha de Roberto Justus publicou em suas redes um registro do momento em que recebeu seu diagnóstico. Ela estava com o bebê no colo, em um hospital.

"Soube nesse dia que teria que parar de amamentar. Foram cinco meses de amamentação exclusiva. Cinco meses do nosso momentinho mais delicioso juntos. Mas sei também do privilégio que eu tive de poder amamentar meu bebê. Sou grata por isso", escreveu a influenciadora.

"Esse amor é o que me move, o amor dos meus três filhos esperando por mim", concluiu Fabiana.

Aos 37 anos, a influenciadora informou aos seguidores que foi diagnosticada com leucemia meilóide aguda e está tratando a doença em um hospital de São Paulo. Ela tem compartilhado os momentos da rotina de quimioterapia, exames e internação com seus seguidores.