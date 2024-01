ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo já comemora os números de audiência do remake de "Renascer", novela estreada na semana passada no horário das nove da emissora, com a missão de elevar seus índices de horário nobre.

Nacionalmente, a trama conseguiu resultados melhores em seus primeiros seis capítulos em relação a refilmagem de "Pantanal" (2022), o último sucesso incontestável da faixa.

Segundo dados obtidos pela Folha de S.Paulo com fontes do mercado, "Renascer" marcou média de 26 pontos de audiência no PNT (Painel Nacional de Televisão), uma espécie de índice nacional de audiência aferido pelo Kantar Ibope, em seus quatro primeiros capítulos.

"Pantanal" conseguiu um pouco menos, com 25,7 pontos. Antecessoras de "Renascer", "Terra e Paixão" (2023) e "Travessia" (2022) tiveram desempenho pior na semana inicial, com 24 pontos cada uma.

O desempenho em diversas capitais do Brasil também tem sido alvo de atenção na Globo. Em Salvador (BA), os primeiros capítulos do folhetim cravaram média de 32 pontos, a mais alta do Brasil.

Em Belém (PA), forma 30 pontos. No Rio de Janeiro, cidade onde a Globo tem muita força, "Renascer" cravou 29 pontos. Os índices mais baixos ficaram em Porto Alegre (RS) com 25 pontos e em Brasília (DF) com 24 pontos.

A expectativa da Globo é que, com o início da segunda fase na semana que vem, os índices de audiência de "Renascer" ganhem um incremento ainda mais importante.

Cada ponto no PNT equivale a 651,1 mil telespectadores nas 15 principais metrópoles do Brasil. Em São Paulo, são 191 mil indivíduos. Em outras partes do Brasil, o Kantar Ibope optou por não dizer quanto vale o ponto por telespectadores em 2024.