SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) elegeu Sophie Charlotte como melhor atriz de 2023 por "Todas as Flores" (Globo). A atriz viveu a deficiente visual Maíra, protagonista da trama. Sophie também estará na segunda fase de "Renascer", no papel de Eliana.

O prêmio de melhor novela do ano foi para "Vai na Fé" (Globo), de Rosane Svartman. A trama foi ao ar na faixa das sete e estrelou Sheron Menezzes no papel principal.

O prêmio de melhor série ficou com o drama "Os Outros" (Globoplay), de Lucas Paraízo. A produção ainda rendeu prêmio de melhor ator para Milhem Cortaz, que vive um dos protagonistas, Wando, marido de Mila (Maeve Jinkings). Na série, dois casais vizinhos entram em conflito a partir da briga entre seus filhos.

"Vale o Escrito: A Guerra do Jogo do Bicho", outra produção da Globoplay, levou o prêmio de melhor série documental. A produção dividida em sete episódios retrata os bastidores do jogo do bicho no Rio de Janeiro e a ascensão dos principais gângsters do esquema que dominou as escolas de samba.

Alice Carvalho, que estará na segunda fase de "Renascer", foi eleita revelação do ano por "Cangaço Novo". A atriz vive a violenta Dinorá, protagonista da série original da Amazon Prime Video.

O prêmio de melhor programa de variedades ficou com "Avisa Lá que Eu Vou", estrelado por Paulo Vieira e disponível no Globoplay.